شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اسعار العملات الأجنبية و الدولار أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع اسعار العملات الأجنبية و الدولار أمام الريال اليمني 2019/10/06 الساعة 03:58 مساءً تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأحد 6 أكتوبر2019م وبحسب مصرفيون ان سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي تراجعا عن مستوى تداولات الأمس أمام الريال اليمني. أسعار الصرف في صنعاء. الدولار الأمريكي: 594: 600 . الريال السعودي : 156.5: 157.

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