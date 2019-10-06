شاهد..  تقرير يفضح عناصر جماعة الإخوان الإرهابية باليمن

الأحد 6 أكتوبر 2019

الاخوان

كتب متابعات_الخليج 365

انتشر لأحد النشطاء اليمنيين يتحدث عن الأزمة في سقطرى، كشف من خلاله المساعى الحقيقية للهجوم على الحكومة الإماراتية ودورها فى اليمن.



وفضح تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عناصر جماعة الإخوان الإرهابية باليمن ممن يحرضون على التحالف العربى، والجيش الوطنى، على لسان نشطاء يمنيين.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "قال الناشط اليمنى فى الفيديو إن المعارك فى الجنوب الهدف منها إبعاد الأضواء عن العدو الحقيقى فى اليمن، ألا وهو تنظيم الحوثى المدعوم من إيران وقطر، وتساءل ماذا يوجد لدى اليمن لتطمع فيه دولة الإمارات؟، فإن دولة الإمارات من أقوى الاقتصادات فى المنطقة، كما أن لديها مخزون كبير من النفط، فهى لا تحتاج إلى نفط اليمن".

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وأوضح الناشط اليمنى، فى رسالته التى وجهها إلى المقاتلين الجنوبيين، أن التحركات ضد دولة الإمارات تأتى بشحذ من تنظيم الإخوان فى اليمن وذراعه السياسى حزب التجمع اليمنى للإصلاح، والذى يريد إنهاء التواجد الإماراتى فى اليمن وخروجها من التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

وحذر الناشط الشعب اليمنى من الانقياد وراء المزاعم التى تستهدف الإبقاء على سيطرة تنظيم الحوثى على البلاد، والذى بدوره سيتحول إلى سيطرة إيرانية كاملة على اليمن.