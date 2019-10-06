النوبة لـ (اليمن العربي) يهاجم وزير الدفاع ويؤكد وجود تمييز واضح ضد جرحى أقليم عدن

الأحد 6 أكتوبر 2019

المقدشي

كتب الخليج 365 - خاص

هاجم وكيل محافظة عدن لشؤون الجرحى وأسر الشهداء، ناصر النوبة، وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي .. مؤكداً وجود تميز واضح ضد جرحى أقليم عدن (عدن - لحج - أبين - الضالع) مقارنة بجرحى مأرب وتعز .



وطالب النوبة في حديث لـ(الخليج 365) رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بضرورة التدخل العاجل في صرف المنحة المالية لعلاج جرحى إقليم عدن في الداخل والخارج .. لافتاً إلى أن هؤلاء الجرحى الذين يتألمون في الخارج منتظرين تجديد المنحة المالية التي بسببها توقف علاجهم واجراءات العمليات الجراحية وقيمة تذكرة السفر والاقامة .

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وقال "هناك تميز وتعسف واضح ضد جرحى الحرب لاقليم عدن من قبل الحكومة ووزير الدفاع والجهات المعنية حيث تم صرف منحة مالية لعلاج الجرحى محافظتي مأرب وتعز للمرة الثالثة بينما لم يلقى جرحى إقليم عدن الا منحة واحدة من رئيس الوزراء السابق بن دغر" .

وتسأل لماذا رئيس الوزراء الحالي عبدالملك يحول دون صرف منحة مالية لجرحى اقليم عدن حيث لم نجد اي استجابة من قبله ؟ وهو يعلم ان جرحى إقليم عدن هم من ساهموا في افشال التمدد الايراني على الاراضي الجنوبية .

وهدد النوبة بالتصعيد ضد هذه التعسفات، وقال "الجرحى سيقومون باعتصامات ومظاهرات سلمية امام السفارات اليمنية في كل الدول اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم ، حيث مازلنا نثق بحكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في التدخل العاجل لصرف المنح المالية للجرحى في الهند ومصر" .

كما وهدد النوبة بتصعيد الامر عبر جميع الوسائل السلمية المتاحة اذا لم يتم تنفيذ المطالب القانونية المشروعة لاسر الشهداء والجرحى خلال الفترة المحددة ، حيث سيتم عقد اجتماع في نهاية الاسبوع القادم للاتفاق على الخيارات المطروحة للتصعيد .