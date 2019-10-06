شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بينها الدفاع والداخلية ...امر ملكي جديد وطارئ لكل الجهات الحكومية والوزارات ومهلة "24" ساعة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الديوان الملكي أمر سامٍ يلزم كافة الوزارات والجهات الحكومية ضمنها وزارتي الدفاع والداخلية بالتجاوب على ما يردهم من أسئلة واستفسارات من الديوان الملكي خلال 24 ساعة كأقصى مدة مسموحة . ووجه الديوان الملكي في تعميمه إلى عدم التأخر في الرد على أي استفسارات لعدم التعطيل ورفع الكفاءة وسرعة الإنجاز على نحو يخدم الصالح العام . جديد "الخليج 365": Advertisements وسمح الديوان الملكي بالرد على الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة خلال 48 ساعة فقط ، فيما أمر بتعيين ضابط اتصال اساسي وضابط اتصال بديل بكل جهة يرتبطان مباشرةً بالوزير أو المسؤول الأول ، مع تزويد الديوان الملكي بأسمائهم وأرقام هواتفهم .

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