محافظ لحج يحث مدراء عموم المديريات على الاهتمام بالجانب الخدمي للمواطنين

الأحد 6 أكتوبر 2019

اللواء الركن أحمد الله تركي

كتب الخليج 365

حث محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد الله تُركي، مدراء عموم مديريات المحافظة على التركيز على الجانب الخدمي لمواطني مديرياتهم و تفعيل مصفوفات المشاريع المستقبلية التنموية الحيوية التي تعود عليهم بالنفع.



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جاء ذلك خلال إفتتاحه اليوم أعمال الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء السلطات المحلية بمديريات رَدفَان والمِلَاح وحَالِمَين وحَبيل جَبر ويَافِع ويَهَر والمُفلِحِي والحَد بالمحافظة .

وأثنى محافظ لحج على تعزيز دور السلطات بمجال التخطيط للمساعدات الإنسانية و متابعتها ومراقبتها وتقويمها، بتنظيم من المرصد اليمني لحقوق الإنسان و دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( G . T . Z ) ، متمثلةً ببرنامجها المكرَّس للحكم الرَّشيد ، على المستوى الكبير الذي حظيت به الدورة عند التحضير لها .. مؤكداً دعم قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، لعقد مثل هذه الدورات التأهيلية المثمرة ، من منظمات المجتمع المدني الفاعلة على طول الوطن و عرضه.

من جانبه أوضح نائب رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان محمد المَقطَرِي ، أنَّ الدورة التي ينفذها المرصد لعدد 20 مشاركاً و مشاركة لمدة خمسة أيام ،تهدف الى تجذير الشراكة المجتمعية للمجالس المحلية مع المنظمات المانحة ، في منحى المساعدات الإنسانية لقطاعات الإغاثة و التعليم و الصحة و المياه و الصرف الصحي و تأهيل المعاقين و حماية الطفولة و رعاية الحوامل و المرضعات.