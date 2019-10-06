بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر .. رئيس الوزراء يثمن المواقف العروبية المشهودة للجيش المصري

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الأحد 6 أكتوبر 2019
معين عبدالملك
كتب
الخليج 365
ثمن رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك، المواقف العروبية المشهودة للجيش المصري في مساندة ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة 1962 للقضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي، وما قدمته في سبيل ذلك من تضحيات انتصارا للجمهورية.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها إلى نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمناسبة الذكرى الــ 46 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.
وقال "ان هذا المشهد يتجدد اليوم بوقوف مصر إلى جانب الشعب اليمني ومشاركتها الفاعلة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية" .
وعبر الدكتور معين عبدالملك عن أحر التهاني وأصدق التبريكات بإسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني، لنظيره المصري ومن خلاله لجميع ابناء الشعب المصري الشقيق بهذه الذكرى العظيمة.. مؤكدا اننا لا زلنا نستلهم معاني البطولة والتضحية والفداء من هذه الذكرى التي سطرها الجيش المصري دفاعاً عن بلده وأمته العربية باذلا في سبيل هذه الغاية خيرة أبناء مصر .
واعرب رئيس الوزراء في ختام برقيته عن امنياته لنظيره المصري بالتوفيق والنجاح في مهامه ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق والكريم المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات اليمنية المصرية مزيداً من التطور والنماء.
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