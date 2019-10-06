قصف جوي عنيف يستهدف تجمعات للمليشيا في كتاف بصعدة

الأحد 6 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019، تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأضافت المصادر، لـ"الخليج 365" أن تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف والبقع، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وفي وقت سابق اليوم قصفت القوات السعودية، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

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