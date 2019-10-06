تصعيد حوثي متصاعد بالحديدة وتحشيد في أطراف التحيتا

الأحد 6 أكتوبر 2019 قصف حوثي كتب الحديدة - الخليج 365 أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن وتيرة التصعيد المتواصل لمليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران ، ارتفعت في مختلف مناطق ومديريات المحافظة، بحشد مسلحيها واستهداف مواقع القوات المشتركة في أكثر من منطقة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات حشدت عشرات الآليات والعربات تحمل مئات المسلحين قادمة من المناطق والمديريات المحاذية للتحيتا ، وتمركزت في أطراف المنطقة. وتزامن قيام المليشيات بحشد مسلحيها مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها على مواقع القوات المشتركة شمال وشرق التحيتا بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة Advertisements وأمس جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية بالحديدة ، حيث أطلقت نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة . وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال وشرق المديرية، واستخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 .

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