تعزيزات لقوات العمالقة تدفع بها إلى العاصمة عدن

الأحد 6 أكتوبر 2019

عدن

كتب عدن الحديدة - الخليج 365

دفعت ألوية العمالقة بقوة عسكرية من الساحل الغربي صوب العاصمة عدن ، للمشاركة في تأمين المحافظات الجنوبية وعاصمتها عدن من أي إعتداءات أو هجمات إرهابية.



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ووفق المركز الإعلامي لألوية العمالقة، تأتي هذه التعزيزات في إطار مشاركة ألوية العمالقة في العمليات العسكرية التي تنفذها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للعودة إلى عدن وإسقاطها مجدداً.

وكانت قوات العمالقة الجنوبية قد خاضت اقوى المعارك العسكرية في عملية تحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة من سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

هذا وتستعد قوات أخرى من ألوية العمالقة في الساحل الغربي الى الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لتأمين وحماية المناطق والمحافظات الجنوبية من اي هجمات إرهابية.