شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام شيخ قبلي في العود بمحافظة إب من قبل الحوثيون بطريقة بشعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعدم الحوثيون الشيخ القبلي احمد مصلح الحضرمي احد مشائخ مخلاف العود بمحافظة إب بطريقة بشعه . وقالت المصادر ان قتلة كان تحت ذريعة إطلاق النار حيث قدم طقم تابع للحوثين واخذوه بالقوة وفي الطريق حدثت ملاسنه وتم إطلاق النار عليه. ولقيت الحادثة إستنكار قبلي قد تتحول الى موجة غضب في قادم الأيام. جديد "الخليج 365": Advertisements

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