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عاجل : اعلان سعودي رسمي يكشف عن مكان تواجد جثة خاشقجي ومصير قتلته "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - اتهم السفير السعودي في هولندا، عبد العزيز أبو حيمد، تركيا بإخفاء جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل قبل عام داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، متسائلاً: "لماذا لم يمنع الأتراك وقوع الجريمة؟".

  

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وقال أبو حميد خلال ندوة في امستردام، نظمتها مؤسسة "رودهود"، حول العلاقات الغربية، في ضوء عملية قتل خاشقجي، إن "تركيا كانت تعلم بتفاصيل الجريمة قبل وقوعها، ولم تمنعها، موجهًا السؤال للسلطات التركية حول مكان وجود جثة خاشقجي.

واعتبر السفير السعودي، أن "جريمة اغتيال خاشقجي تم تسييسها أكثر من أي موضوع آخر"، داعيًا الحضور إلى سؤال تركيا عن مصير جثة الصحفي السعودي.

وتابع: "أظن المخابرات التركية تعلم جيدًا أين مكان الجثة". وتساءل قائلاً: "لماذا الأتراك لم يوقفوا الجريمة ونعلم أنهم سجلوا كل شيء، يجب أن يجيبوا هم على السؤال حول الجثة".

غير أن مدير الحوار رد عليه: "لماذا تحاول سؤال الأتراك بينما الذي قتله هم السعوديون؟" فيما تحمل ولي العهد السعودي مسؤولية جريمة قتل خاشقجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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