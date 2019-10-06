شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يهاجم الأقلام المأجورة والمطابخ التي تضغط لتمرير صفقات فساد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الصحفي وليد الأباره الأقلام المأجورة على صفحتة ويقصد بهم من يطالون الحكومة الشرعية وهم كانوا يعملون تحت مظلتها الا انهم فقد مصالحهم ويحاولون الضغط لتمرير صفقات قساد وهي ما قوبلت بالرفض فتحركت مطابخهم. الأباره قال جديد "الخليج 365": Advertisements _انا مع الصحفي الاستقصائي الذي يراقب أداء الحكومة بمهنية وينشر ما يراه يسيئ لشغل الوظيفة العامة وينتهك القانون. _انا مع الموظف الذي يطالب الحكومة بدفع مرتبه. _انا مع المواطن الذي يطالب الحكومة بتوفير خدمات الكهرباء والمياه وبالتحديد في المناطق المحررة. _انا مع أهالي الضحايا الذين يطالبون بتوفير الأمن والعدالة الجنائية في المناطق المحررة. _ انا مع الذين يطالبون باحترام الوظيفة العامة ووضع استراتيجية لصناعة القرار السياسي تراعي المؤهل والكفاءة والنزاهة وعاملي الديمغرافيا والجغرافيا. _ لكنني ضد الحملات الموجهة والتي تحاول تركيع الحكومة لتمرير صفقات فساد تزكم الانوف... وضد تلك الحملات ذات الطابع الشخصي والايدلوجي والتي تهدف لاغتيال الخصوم سياسيا والتفرد بصناعة القرار. وليد الأباره

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