شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يمني مشهور في السعودية يثير جدل واسع بسبب جنسيته .. و مسؤول سعودي رفيع يتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ما زالت ولليوم الثالث على التوالي جملة "احتاج أهج"، والتي دونت على قميص مقيم يمني من مشاهير السوشل ميديا "عمر حسين" أثناء لقائه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مدينة جدة السعودية تثير جدلا واسعا في اوساط السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته تدخل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وطرح سؤالا حول "العنصرية"، السبت، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له المشهور اليمني عمر حسين، بسبب جملة كُتبت على قميصه، خلال لقائه المدرب البرتغالي مورينيو.

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وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بسأل سؤال وتحملوني ... ويمكن اتعرض لهجوم عليه (متعود) اللحين مشهور السوشل ميديا عمر اخطاء ... ليه ما نتكلم على الخطاء بس ... ليه نتكلم عن الجنسية او الاهل؟! اللحين احنا السعوديين نتضايق إذا أحد عاملنا بعنصريه في السفر! ليه ما نطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا!".

ورد مغردون على تغريدة آل الشيخ بالإشارة إلى أنهم لم يهاجموا حسين بسبب جنسيته أو أهله، بل لأنه يسيء للقيادة السعودية، عبر الجملة التي كتبت على قميصه والترويج لبرنامج يُسيء لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحد المغردين تعليقا على سؤال رئس الهيئة العامة للترفيه: "يابو ناصر لان عمر حسين ما ترك هو واهله للمعاملة الحسنة مكان لهم سنين وهم يسيئون للوطن وولاة الامر والشعب السعودي هذا جزء من الاف التغريدات".

وكتب متابع آخر لآل الشيخ، تعليقا قال فيه: "ابو ناصر برنامج تعاشب شاي في حلقة يسيء لسيدي ولي العهد وهنا عمر حسين يروج له".

وقال اخر :هذه الملحوظة سنصفق كلنا لك .. الذين يعيشون بين ظهرانينا ، ويشاركونا الحياة والبناء لهم حق الإحترام والحب ، بغض النظر عن جنسيتهم .. ليكن هذا شعارنا معالي المستشار بل وجزء من ثقافتنا نسعى لتأصيله .

واضاف مغرد ثاني :"شكرا جزيلا معاليك على هذا الكلام الذي يعكس توجه الدولة في نبذ العنصرية والتعدي على الأشخاص على أساس جنسيتهم وانتماءهم العرقي. اللغة هذه قبيحة جداً ولا تخدم أحداً أبدا.

من جهته رد المشهوراليمني عمر حسين على الهجوم عليه، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر قال فيها: "عشان الناس اللي تداولت صور التشيرت أحب أوضح أنا لست مرشد سياحي ولا يحزنون .. ولا علاقة لي بأي جهة حكومية اشتغل في شركة كان لها (ترتيب بسيط في الزيارة) شفت المدرب العالمي مورينيو وحبيت أتصور معاه لأني أحب شخصيته حتى في الصورة ماهو معطيني وجه".

واشتهر عمر حسين ببرنامجه الذي كان يظهر به عبر يوتيوب وكان يُدعى "على الطاير" وقد طرح فيه أبرز القضايا التي تهم الشارع السعودي وحصد العديد من المشاهدات منذ انطلاق أولى حلقاته عام 2010