شكرا لمتابعة خبر عن ضبط حارس مدرسة خمسيني أثناء ممارسة الجنس مع طالبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة عاجل : بينما ينشغل "بن راشد" بمطاردة الأميرة "هيا" وكتابة القصائد .. "دبي" تنهار وكارثة غير مسبوقة تحل على الإمارات .. وفرنسا تكشف التفاصيل الصادمة(تفاصيل) Advertisements عاجل .. مكافئة 5 مليون دولار للإدلاء بمعلومات حول هذا الشخص (الإسم + الصورة) هام: خبر مؤسف للغاية وردنا الآن من صنعاء وغير سار لجميع اليمنيين…(إليكم التفاصيل).. ورد للتو : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقعة صادمة، كشفت عنها قوات الأمن بعد اعتقالها حارس مدرسة خمسيني، متلبسًا أثناء ممارسة الجنس مع فتاة قاصر 16 عامًا داخل سكنه الوظيفي التابع للمؤسسة التعليمية.

وحسب صحف محلية مغربية، أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بنسليمان، تمكنت من اعتقال رجل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، متلبسا بممارسة الجنس مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة (تقطن ببوزنيقة) داخل سكن وظيفي تابع لوزارة التربية الوطنية بمؤسسة تعليمية بدوار لبسابس اقليم بنسليمان.

وأشارت ذات أنه بالإضافة إلى اعتقال الخمسيني الذي يشتغل حارسا للمؤسسة المذكورة، فقد قام رجال الدرك الملكي باعتقال شخص ثان في الاربعينيات من عمره، وجد بمعية الموقوفين لحظة مداهمة موقع الجريمة.

إلى ذلك فقد تم وضع الموقوفين الثلاتة رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم اليوم الأربعاء على أنظار السيد وكيل الملك بابتدائية بنسليمان

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