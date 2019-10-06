شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



اتخذ الملك سلمان إجراء داخل الأسرة الحاكمة باستبعاد أخيه الأمير أحمد من كل مناصب الدولة، خشية من طموحه في تولي العرش خلفاً له في ظل دعم واسع في الأسرة الحاكمة، وقبول شعبي كبير. وهو ماهز السعوديين جميعاً الذين يحملون للأمير أحمد مشاعر ود كبيرة.

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عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة

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وكشف تقرير نشرته "وكالة رويترز للأنباء"، عن مفاجأة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود)، تخص الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وقالت الوكالة في تقريرٍ لها: "ينظر بعض أمراء (آل سعود) إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز البالغ من العمر 77عامًا، كبديل للأمير محمد بن سلمان لتولي ملك السعودية".



وأكدت "رويترز"، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز "يحظى بدعم أفراد (آل سعود) والجهاز الأمني وبعض القوى الغربية"، بحسب ما نقلت عن مصدرين تربطها علاقات بالنخبة السعودية.

ونقلت الوكالة عن أحد رجال الأعمال الكبار، أن أمراء "(آل سعود) ينظرون جميعًا إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز ليروا ما سيفعل، ولا تزال العائلة تعتقد أنه الوحيد الذي يستطيع الحفاظ عليها".



واستدركت "رويترز"، بالإشارة إلى أنه "لا يوجد دليل على أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، وهو الأخ الشقيق المتبقي الوحيد على قيد الحياة للملك سلمان، مستعد للقيام بهذا الدور".



وأوضحت الوكالة أن الأمير أحمد بن عبد العزيز ليس له دور رسمي، وظل بعيدًا عن الأنظار إلى حد كبير منذ عودته إلى الرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد أن أمضى شهرين ونصف الشهر في الخارج".



