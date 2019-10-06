هام: خبر مؤسف للغاية وردنا الآن من صنعاء وغير سار لجميع اليمنيين…(إليكم التفاصيل)..

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صنعاء - ياسمين الخيامي -

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حذر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء، د. يوسف الحاضري مساء اليوم السبت من كارثة إنسانية وبيئية تلوح في الأفق بحق الشعب اليمني جراء استمرار منع قوى العدوان وصول المشتقات النفطية واحتجاز السفن المحملة بالنفط في عراض البحر.

وأوضح الحاضري في تصريح أن أكثر من 120 مستشفى و3000 مركز صحي ومستشفيات خاصة وصيدليات ومختبرات وبنوك الدم مهددة بكارثة إن استمر منع العدوان وصول المشتقات النفطية.

مصادر صحية أخرى أشارت إلى تقلص ساعات العمل في المستشفيات بسبب انعدام الطاقة وشح المشتقات النفطية ما يهدد حياة المرضى.

وفي سياق متصل أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة المهندس محمد شرف الدين: أن انعدام المشتقات النفطية سيؤدي إلى كارثة بيئية نتيجة توقف 400 إلى 450 سيارة نظافة عن العمل.