شكرا لمتابعة خبر عن بملابس امرأة.. حلاق عراقي يتجول بموكب ضخم في صنعاء برفقة عشرات النساء اليمنيات والرعب يجتاح المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اثارت تنقلات حلاق عراقي متنكر في ملابس نسائية، في صنعاء، الخميس، حفيظة أجهزة المخابرات اليمنية وخاصة بعد مرافقة سيارته، بسيارة أخرى خصوصي تقل نساء لم يعرف جنسيتهن بعد، والدخول في عمارة ضخمة.

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وقال مصدر في جهاز المخابرات الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي- فضل عدم ذكر اسمه- لـ" المشهد اليمني " أن توجيهات عليا لجميع أجهزة المخابرات " الأمن القومي، والسياسي" بسرعة جمع المعلومات وحركات جميع الحلاقين العراقيين والذين يعملون في محلات حلاقة بشارع حده في قلب العاصمة صنعاء .

وأضاف المصدر أن العمليات ماتزال جارية لمعرفة بقية أسماء وجنسيات النساء الأخريات اللاتي يتحركن بصحبة الحلاق العراقي المتنكر بزي نسائي .

وأكد المصدر أن كاميرات التصوير في شارع حده أظهرت خروج الحلاق متنكر بالزي النسائي بعد ملاحظة حركاته والتي تمت متابعتها بعد إبلاغ أصحاب محلات مجاورة لحركات الحلاق المشبوهة والتي يعتقد تورطه في جرائم أخلاقية أو إرهابية .

واشار المصدر الى أن الأجهزة الأمنية استطاعت أيضا معرفة رقم السيارة ومالكها ومالك المبنى الذي تم دخول أفراد العصابة إليه .

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسرعة إيقاف واحتجاز وترحيل الحلاقين العراقيين بتهمة التستر على هذه العصابة عدا من قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية .

جدير بالذكر أن الحوثيين يعتقدون صلة هذه العصابة بارتكاب جنايات عدة يعود بعضها إلى عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وخاصة بعد تحرك هذه العصابة إلى منازل قيادات كبيرة والتي يعتقد أنها كانت تتستر عليها