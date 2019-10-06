شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. انفجار الوضع في عدن واشتباكات عنيفة في قصر معاشيق وإنفجارات ضخمة تهز المدينة.. تفاصيل اولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اندلعت قبل قليل اشتباكات ببوابة قصر المعاشيق بالعاصمة عدن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة عاجل : بينما ينشغل "بن راشد" بمطاردة الأميرة "هيا" وكتابة القصائد .. "دبي" تنهار وكارثة غير مسبوقة تحل على الإمارات .. وفرنسا تكشف التفاصيل الصادمة(تفاصيل) Advertisements عاجل .. مكافئة 5 مليون دولار للإدلاء بمعلومات حول هذا الشخص (الإسم + الصورة) هام: خبر مؤسف للغاية وردنا الآن من صنعاء وغير سار لجميع اليمنيين…(إليكم التفاصيل).. ورد للتو : القبض على "أميرة الجنس الخليجي" بالعجوزة .."شاهد صور وتفاصيل الفضيحة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقالت شهود عيان ان اشتباكات اندلعت بين جنود يتولون حراسة بوابة المعاشيق وآخرين لم يعرف هويتهم. وفي الفترة السابقة اشتبك حراس بوابة المعاشيق المكلفون بحماية القصر عقب انسحاب الحماية الرئاسية , مع مجموعة بلاطجة حاولوا الدخول الى معاشيق بهدف السرقة. تفاصيل اوفى لاحقا.

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