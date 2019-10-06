شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..قيادي بارز في المقاومة الجنوبية : " مليون ريال سعودي" منحة إماراتية لقادة "العمالقة" للتحرك لعدن وقائدان رفضا الأوامر وثالث غادر الى القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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كشف القيادي البارز في المقاومة الجنوبية " عادل الحسني " عن رفض عدد من قادة الوية العمالقة اوامر إماراتية التحرك من الساحل الغربي الى الحديدة لتعزيز صفوف ميلشيات المجلس الانتقالي الموالية لأبوظبي .

وأكد " الحسني " في تصريحات للجزيرة أن الإمارات منحت كافة قادة كتائب الوية العمالقة مبلغ مليون ريال سعودي لتنفيذ الأوامر بالتحرك الى عدن مشيرا الى أن احد القادة رفض المنحة المالية وغادر الى القاهرة فيما رفض قائدان عسكريان الاوامر الاماراتية ومنعا تحرك قوات تحت امرتهما الى عدن.