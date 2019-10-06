الاكثر مشاهدة - بعد وقف تدخل مقاتلات التحالف.. طائرة محاربة تستهدف قوات الجيش اليمني.. ومفاجأة بشأن هويتها وإصدار البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقف تدخل مقاتلات التحالف.. طائرة محاربة تستهدف قوات الجيش اليمني.. ومفاجأة بشأن هويتها وإصدار البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الجيش اليمني، الأحد، بيانا أكد فيه إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة. وقال مصدر عسكري إن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع كانت في مهمة استطلاع، بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية. Advertisements ​​​​​​​​​​ يذكر أن قوات الجيش اليمني كانت أعلنت، السبت، عن تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

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