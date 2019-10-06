الاكثر مشاهدة - تدخل شخصي للملك سلمان يطوي ملف ‘‘سلمان العودة’’ ورفاقه إلى الأبد (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل شخصي للملك سلمان يطوي ملف ‘‘سلمان العودة’’ ورفاقه إلى الأبد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محاكمة الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، مفاجأة غير مسبوقة، وسط أنباء عن تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتوجيهات حاسمة.

وأكد الأكاديمي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، عبد الله العودة، أن جلسات محاكمة والده الداعية سلمان العودة تشهد تعجيلًا في الإجراءات على غير المعتاد.

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وأبدى عبد الله العودة، تفاؤله بشأن هذه التطورات التي تحدث في محاكمة والده الداعية سلمان العودة، وهو ما يتطابق مع أنباء بأن "الملك سلمان" وجه بحسم هذه القضايا.

وكتب نجل سلمان العودة على حسابه في "تويتر": "اليوم حضر والدي سلمان العودة لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة".

وأضاف عبد الله العودة، بنظرة متفائلة بشأن جلسات المحاكمة: "هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة.. عسى الله أن يجعله خيرًا ويفرّج عن الوالد سلمان العودة والبقية".

وترددت أنباء أن "الملك سلمان" وجه بحسم قضايا الدعاة المعتقلين والناشطين في المملكة، بسبب الضغوط على المملكة من جانب منظمات حقوقية دولية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت السلطات السعودية، أقدمت الأسبوع الماضي، على نقل الداعية سلمان العودة على عجل إلى الرياض لعقد جلسة عاجلة لمحاكمته بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر.

واعتقلت السلطات السعودية، سلمان العودة، في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، فيما يُحاكم بتهم منها "زعزعة الاستقرار، والتأليب على ولاة الأمر"، و34 تهمة أخرى.