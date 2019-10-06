شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة أركان الجيش تفجر مفاجأة مزلزلة عن محاولة اغتيال الملك سلمان .. وتكشف المتورطين ودور اللواء الفغم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، مفاجأة عن محاولة اغتيال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي قتل فيها حارسه الشخصي.

وقال الدكتور محمود رفعت، مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أؤكد أن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال".

وأضاف مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري: أن "الملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال من جانب أمراء من الأسرة الحاكمة (آل سعود)، على غرار ما حدث للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

ولم يوضح "رفعت" المعروف بعلاقاته الأمنية الواسعة أي تفاصيل أخرى عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الملك سلمان، إلا أنها تعيد للأذهان اغتيال الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها الأحد الماضي، مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، بطلقات نارية من صديقه.

وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قُتل في النهاية.

قد يهمك ايضاً:

لأول مرة .. تركيا تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف كيف تم التخلص من جثة ” خاشقجي ” والسفير العتيبي يفاجئ بن سلمان



وأخيرًا : رئاسة أركان الجيش تفجر مفاجأة مزلزلة عن محاولة اغتيال الملك سلمان .. وتكشف المتورطين ودور اللواء الفغم



مفاجأة غير مسبوقة في محاكمة الداعية المعتقل سلمان العودة.. وأنباء عن تدخل ”الملك سلمان”



”شاهد” شقيقا ناصر القصبي يحدثان ضجة في السعودية والخليج.. أحدهما نسخة عنه ”فيديو مذهل” هز مواقع التواصل



شاهد : بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي زوجته.. وهذا ما صنعته بها الأميرة وأعطتها ”العقاب” اللازم

ضبط كومة عملاقة من الذهب (13 طن) ومبالغ نقدية مهولة تصل (37 مليار دولار) داخل قبو منزل لسياسي بالحزب الشيوعي الصيني..! (فيديو)





سما المصري تفجر موجة غضب شديدة وتهز ”انستجرام” بآخر ظهور لها في هذا المكان على طريقتها ”الخاصة” .. شاهد



رغد صدام حسين ”تهز” العراق والعرب بكلمات موجعة وتنشر ”فيديو مؤثر” للبطل الراحل وهو ينزف على الأرض .. شاهد

مفاجأة مزلزلة وردت الآن من السعودية : مقتل ضباط كبار في القصر ومصير مرعب ل بن نايف وأخرين وبن سلمان يضرب بيد من حديد



صحيفة ”إسرائيلية” تفجر مفاجأة مزلزلة عن محمد بن سلمان وتنشر تفاصيل خطيرة من داخل الأسرة السعودية الحاكمة وتتحدث عن حرب كارثية



شاهد الفضيحة .. من هي الفتاة التي ظهرت على ”تويتر الجيش الإسرائيلي“ ضمن صورة خامنئي مع نصر الله وسليماني؟ (صورة)



أول تحرك مباشر وخطير من ”ابن سلمان” لإنقاذ السيسي بعد ”فيديوهات محمد علي” التي أشعلت الشارع المصري..!



شاهد كيف أصبحت الفنانة أليسا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الانتفاخ والورم من أحد أطرافها ؟ .. ”صورة” تهز مواقع التواصل



10 أغراض شخصية خاصة بك.. إياك أن تعيرها لأي شخص.. تعرف عليها



Advertisements

”لواء الفتح” محرقة مفتوحة.. الهاشمي أقر بـ”الخذلان” ومصدر في اللواء يتحدث عن ”مؤامرة مدبَّرة”..!



المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” ينشر تسريبات جديدة حول زيارة ابن سلمان للحدود اليمنية والقيام بهذا الأمر العاجل..ماذا يحدث؟

شاهد.. ردة فعل محمد بن سلمان على تصرف مباغت من أحد أفراد أسرة اللواء ”الفغم” أراد أن يشفي غليله .. ”فيديو صادم”



محمد بن سلمان ينقلب على بن زايد وينهي أحلام الإمارات جنوب اليمن إلى الأبد .. معلومات استخباراتية تكشف المستور لأول مرة



بعد مبادرة ”الحوثي”.. قرار جديد عاجل من ”الملك سلمان” بشأن اليمنيين في السعودية

عاجل : اعلان فشل الانقلاب وكشف بنود اتفاق ينهي التمرد .. هزيمة موجعة لمليشيات الامارات ومحافظ شجاع يقف في وجه ضباط التحالف

قرار مفاجئ للملك سلمان يهز السعودية بشأن شقيقه الأمير أحمد بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان ووكالة رويترز تكشف ماذا يحدث؟

بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟

بأوامر محمد بن سلمان .. طائرات حربية تحاوط الملك سلمان في سماء الرياض بعد انكشاف الحقيقة الكاملة عن اغتيال اللواء الفغم (فيديو)



عاجل : شاهد ماذا حدث للملك سلمان عند سلم الطائرة بعد عودته من جدة إلى الرياض و4 أمراء يحاوطونه وولي العهد يتغيب عن المشهد



الملك سلمان يكشف مصير مذيعة الجزيرة غادة عويس بعد اختفاء مفاجئ وغياب طويـــل (صورة)

محمد بن راشد ينتقم من ابنته ”الشيخة لطيفة” بعد هروبها من دبي على غرار الأميرة هيا.. شاهد ماذا صنع بها المجرم ؟ (صورة)



مسئول أمريكي كبير يفاجيء ”بن سلمان” بأنباء ”غير سارة” ويتحدث عن ”مصير مرعب” يهز السعودية وهذا دور الاستخبارات الامريكية

