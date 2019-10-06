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عدن - ياسمين التهامي - الأمانة العامة للمجلس العام بسقطرى تعقد اجتماع موسع استعدادا لزيارة السلطان بن عفرار

2019/10/06 الساعة 12:57 مساءً (المركز الإعلامي المهرة وسقطرى)

جهينة يمن:سقطرى عقدت الهئية الإدارية للمجلس العام بمحافظة ارخبيل سقطرى إجتماعا موسعا" برئاسة الأمين العام للمجلس بسقطرى يحيى محروس وظم الأمانة العامة ومنظمتي المرأة والشباب ودائرة المشائخ في مبنى المجلس العام , م ـ سقطرى ، حيث كرس الإجتماع لمناقشة عدد من المواضيع أبرزها زيارة السلطان/ عبدالله بن عيسى آل عفرار إلى سقطرى و كذا زيارته إلى المملكة العربية السعودية. وفي الإجتماع الذي بداء بقرأة رسالة السلطان آل عفرار التي اكد فيها أنه سيقوم في الوقت القريب العاجل بزيارة إلى محافظة سقطرى، ومقدما" شكره العميق لكافة هيئة ومنظمات المجلس العام و المشائخ على تماسكهم وتنفيذهم لكافة المهام المناطة بهم ، ونوة الامين العام إلى ضرورة الإعداد الجيد و المشاركة الفاعلة في الزيارة المرتقبة للسلطان آل عفرار و التي تأتي دائما" و تحمل معها الخير لسقطرى وابنائها، موضحا" إلى أن السلطان قام بزيارة إلى السعوية بدعوة من الأمير خالد بن سلمان، وكما أن السلطان آل عفرار قد قدم مذكرة إلى رئيس الجمهورية بالخيار الدثذي اجمع عليه ابناء المحافظتين في حقهم في أقليم سقطرى والمهرة ، و شدد الامين العام للمجلس بمحافظة سقطرى على أهمية دور المشائخ في عدم الإنجرار وراء الاحزاب في أي مواقف لا تخدم المجلس العام أو المحافظة وضرورة التقيد بأهداف المجلس ، منوها" إلى قضية المعلمين بإنه تم دفع مرتباتهم خلال فترة الدراسة حيث تم توقيف الرواتب ,حيث سيتم حل الأشكالية عبر السلطان بعدم قطع مرتباتهم ، وبالنسبة لقضية المبلغ المالية المصروفة من قبل سلطنة عمان فهي لدى السلطان وسيتم صرفها عند وصوله على المشاريع التي ترى السلطه اهمية تنفيدها و كما اكد الامين العام إلى أهمية تفعيل دائرة الإعلام مثل ما هو موجود في المهره ومعالجة المشكلة التي تواجه الإعلام في المجلس العام بسقطرى..من صبري خميس