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عدن - ياسمين التهامي - جماعة الحوثي تعدم هذا الشيخ القبلي الكبير بطريقة وحشية( صورة الشيخ + اسمه ) 2019/10/06 الساعة 12:39 مساءً لقي الشيخ القبلي احمد مصلح الحضرمي احد مشائخ مخلاف العود بمحافظة إب مصرعه اليوم على يد مليشيا الحوثي وقالت المصادر ان قتله كان تحت ذريعة إطلاق النار حيث قدم طقم تابع للحوثين واخذوه بالقوة وفي الطريق حدثت ملاسنه وتم إطلاق النار عليه.

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