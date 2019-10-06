شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: مصير مذيعة الجزيرة غادة عويس بعد اختفاء مفاجئ وغياب طويل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ظهرت الإعلامية اللبنانية غادة عويس بعد اختفاء طويل واعتزال مؤقت للحديث السياسي لتنقل رسالة مثيرة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشرت "غادة" صورة للملك سلمان أثناء رقصه "العرضة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ثم استعانت برسالة كتبها "جبران خليل جبران".

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وتقول الرسالة التي استعانت بها "غادة" لتوجهها للملك "سلمان": " إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي، فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء".

وكانت "غادة" اختفت لفترة من على شاشات قناة الجزيرة بعدما ذهبت إلى بلدها لبنان لقضاء إجازتها السنوية ، قبل أن تطول الإجازة بسبب وفاة والدها وما تبع ذلك من مراسم.

" إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي، فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء.."

جبران خليل جبران pic.twitter.com/lgIXFo1Q9o — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 3, 2019

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Ghada Oueiss غادة عويس✔@ghadaoueiss

" إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي، فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء.."

جبران خليل جبران

" إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي، فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء.."

جبران خليل جبران pic.twitter.com/lgIXFo1Q9o — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 3, 2019 /photo/1

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" إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي، فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء.."

جبران خليل جبران pic.twitter.com/lgIXFo1Q9o — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 3, 2019

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