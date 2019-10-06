شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد| جريمة مرعبة.. زوج يدهس طليقته أمام منزلها وحينما حاولت الهرب قطّعها بساطور! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في جريمة مرعبة شهدها حي “برونكس” بولاية نيويورك، أقدم رجل أمريكي على دهس طليقته مرتين أمام منزلها؛ لقتلها ثمّ هاجمها بالساطور وبدأ تقطيع أوصالها، .وفق جارة الضحية التي شاهدت ما حدث

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وهاجم “فيكتور ماتيو” طليقته “نويليا” وصدمها بالسيارة، لدرجة أن الصدمة قذفت بها في الهواء، وهي تحاول دخول منزلها.

ولم يكتفِ “ماتيو” بهذا فقط، بل عاد بالسيارة لدهسها مرة أخرى، ليكسر ساقيها. بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية

ووفقًا لشهود العيان، تمكنت الضحية المصابة من الخروج من أسفل السيارة والزحف إلى الرصيف، في محاولة يائسة لإنقاذ نفسها، ولكن الجاني المتوحش ترجّل من السيارة وهو يحمل ساطورًا.

وقالت الجارة التي تدعى ”ديكريستينا“: ”أمسك الوغد بالساطور وبدأ تقطيع أوصالها، وكنت أصيح وأصرخ في محاولة لإيقافه، وعندما أبلغت الشرطة هرب“.

وكشفت الشرطة عن صور ومواصفات الجاني، وطلبت مساعدة العامة في اعتقاله وإبلاغها في حال تم رصده.