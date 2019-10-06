ورد الآن: هذا ماحدث في مدينة الطائف بالسعودية ...إغلاق عدد من الشوارع وإعلان حالة الطوارئ ووزارة الداخلية تصدر بيان تحذيري وتطالب للمواطنيين البقاء في منازلهم

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شهدت محافظة الطائف، يوم السبت، هطول أمطارًا متوسطة على أجزاء متفرقة منها. وأظهر مقطع فيديو، لحظات من هطول الأمطار على المحافظة، فيما طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ونبهت الأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية حتى التاسعة مساءًا، على محافظات مكة المكرمة.

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