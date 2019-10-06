مراسل الغد المشرق يكشف تقدم القوات الجنوبية بالضالع (فيديو)

مراسل الغد المشرق

كتب الخليج 365_متابعات

قال مراسل فضائية الغد المشرق، إن القوات الجنوبية تواصل تقدمها غرب الضالع وتكبد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة، مُشيراً إلى أن المعارك الواقعة الآن هى الأعنف على مدار الأشهر الماضية. واستعرض مراسل الغد المشرق محاولات عناصر مليشيا الحوثي للسيطرة والوصول إلى المزارع بالمنطقة، لافتاً إلى أن القوات الجنوبية لهم بالمرصاد والمسافة بينهما قصيرة. وقالت مصادر ميدانية إن المعارك توسعت لتمتد من جبهة حجر إلى الريبي وصولاً إلى شرق سليم، مُضيفاً أن القوات الجنوبية تواصل تقدمها غرب الضالع وأنها تكبد مليشيا الحوثي خسائر مادية وبشرية فادحة.



وشهدت جبهات غرب وشمال الضالع مواجهات هي الأعنف على الإطلاق منذ أسابيع بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

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