أزمات متعددة في إب أبرزها المشتقات النفطية

الأحد 6 أكتوبر 2019 المشتقات النفطية كتب إب - الخليج 365 يعاني المواطنون في محافظة إب من أزمات عدة نتيجة حكم المليشيا وإفتعالها لتلك الأزمات التي من أبرزها أزمة المياه والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وغياب الأمن والقضاء وانتهاك الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وتتفشي الجريمة وانتشار البطالة والغلاء المعيشي التي قادت إلى عمليات إنتحار متعددة بمختلف مديريات المحافظة. Advertisements وقالت مصادر مطلعة وشهود عيان لمراسل "الخليج 365"، بأن سائقي بعض المركبات أفادوا بأن مليشيا الحوثي بدأت في محطة العاصمة السياحية برفع سعر البترول بشكل جنوني دون الإعلان عن رفع سعره. وذكر مراقبون بأن الأزمة التي تفتعلها المليشيا تهدف لرفع أسعار البترول مجددا. وبحسب المصادر، فإن السائقين أفادوا بأنه اشتروا الجالون الواحد من البترول "الدبة الواحدة 20 لتر" بسعر 10500 فيما لا تزال أسعاره رسميا بـ7300 ، فيما تبيعه المليشيا في السوق السوداء بأكثر من 22 ألف ريال.

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