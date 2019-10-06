الحوثيون ينهبون مواطنين وجرحى جراء اشتباكات في إب

الأحد 6 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأحد، بأن جرحى سقطوا جراء اشتباكات وقعت في المدينة فيما قام حوثيون بنهب المواطنين.



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وذكرت المصادر، بأن "اشتباكات واطلاق أعيرة نارية كثيفة اندلعت بين مسلحين في حارة أحوال الثلاث بمدينة إب، وسط حالة من الفزع والهلع في أوساط المواطنين خصوصا الأطفال والنساء".

وقالت المصادر، فإن "جرحى سقطوا من المواطنين نتيجة الإشتباكات وتبادل إطلاق النار في حارة أحوال الثلاث بمدينة إب أحدهم من سكان الحارة والآخر كان يسير في الشارع واعطاب خزان مياه خيري نتيجة تعرضه لطلقات نارية تسببت بإتلافه".

إلى ذلك، فام "مسلحون من مليشيا الحوثي على متن دراجة نارية وصلوا لمحل خياطة في حارة جبل الشجاع الأسفل قبل إستراحة سطح القمر، وطلبوا من عمل المحل تسليمهم هواتفهم بقوة السلاح وغادروا بعد نهبهم الهواتف على متن دراجة نارية".