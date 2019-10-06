قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش والمليشيا في المتون بالجوف

الأحد 6 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ الجوف

شهدت جبهة المتون في محافظة الجوف، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019 تبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية.



وقالت مصادر ميدانية إن تبادلا للقصف المدفعي العنيف جرى في جبهة "بير سيلان" التابعة لمديرية المتون في المحافظة.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف المتبادل مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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وفي وقت سابق اليوم، صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا شنت هجوما مباغتا على قوات مواقع لقوات الشرعية في جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن الهجوم الحوثي في المصلوب تم تحت غطاء مدفعي كثيف.

وأكدت المصادر أن المواجهات العنيفة التي اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.