المليشيا تواصل تغذية الخلافات بين أبناء إب وتختطف نجل معلم مقتول

الأحد 6 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي تواصل تغذية الخلافات بين القبائل من أبناء المحافظة.



وبينت مصادر "الخليج 365"، أن "الخلافات بين بيت علاو وبيت الحميدي تتواصل وتحصد أرواح أربعة مواطنين في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية".

وأشارت إلى أن "مليشيا الحوثي الإنقلابية اختطفت تميم الحميدي نجل المعلم القتيل "أحمد الحميدي" وأودعته السجن وتركت الجناة الذين أطلقوا الرصاص على المعلم الحميدي طلقاء دون أن تحرك ساكناً في مشهد غرائبي حين تقبض على نجل القتيل وتودعه السجن وتترك الجناة يتجولون في شوارع مدينة إب بكل حرية".

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وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من قتل مليشيا الحوثي للمهندس طه التويتي في حي شارع بغداد وسط مدينة إب وإصابة ابن عمه "عرفات التويتي" إصابة بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة.

وكانت مصادر محلية ، قالت إن مليشيا الحوثي أعدمت مواطناً في قسم شرطة منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال مدينة إب في مشهد بشع يؤكد نازية وهمجية المليشيا الحوثية.

وأضافت أن "المواطن الذي قتل برصاص المليشيا الحوثية يدعى "عبده محمد علي الزيادي" وخطفته المليشيا من منزله بمنطقة السحول إلى قسم شرطة مفرق حبيش بعد شكوى من أحد المواطنين تقدم بها لعناصر حوثية تعصبت ضد المواطن الزيادي.

وذكرت أن الجناة الذين قتلوا المواطن الزيادي وأعدموه بدم بارد، تم نقلهم إلى صنعاء وحمايتهم من قبل مليشيا الحوثي والتي رفضت القبض عليهم أو إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق في الجريمة ومن ثم محاسبتهم قضائيا.