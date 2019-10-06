الحوثيون يعدمون مواطناً بمفرق حبيش في إب ويهربون الجناة

الأحد 6 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب إب - الخليج 365

أعدمت مليشيا الحوثي مواطناً في مفرق حبيش بمحافظة إب، وهربت الجناة.



ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي واحدة من أحدث جرائم المليشيا الحوثية، أقدمت عناصر مسلحة من مليشيا الإنقلاب الحوثية على إعدام مواطن في أحد أقسام الشرطة بإحدى البلدات محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا أعدم برصاص مليشيا الحوثي في قسم شرطة منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال مدينة إب في مشهد بشع يؤكد نازية وهمجية المليشيا الحوثية.

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وأضافت المصادر إن المواطن الذي قتل برصاص المليشيا الحوثية يدعى "عبده محمد علي الزيادي" وخطفته المليشيا من منزله بمنطقة السحول إلى قسم شرطة مفرق حبيش بعد شكوى من أحد المواطنين تقدم بها لعناصر حوثية تعصبت ضد المواطن الزيادي.

وأكدت المصادر بأن خلافات بسيطة بين أبناء الزيادي وبين أبناء مواطن آخر يدعى "طوشره" تطورت حد العراك والتضارب بين الأبناء ليتجه الأخير إلى عناصر حوثية بقسم شرطة مفرق حبيش ويقدم شكوى ضد المواطن والذي بعد خطفه من منزله تم إيصاله إلى القسم وإعدامه بطريقة مروعة.

وأفادت مصادر مطلعة إن الجناة تم نقلهم إلى صنعاء وحمايتهم من قبل مليشيا الحوثي والتي رفضت القبض عليهم أو إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق في الجريمة ومن ثم محاستهم قضائيا.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من قتل مليشيا الحوثي للمهندس طه التويتي في حي شارع بغداد وسط مدينة إب وإصابة ابن عمه "عرفات التويتي" إصابة بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة.