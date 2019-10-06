شكرا لقرائتكم خبر عن “عارية تماماً” .. النجمة انجلينا جولي في صورة صادمة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة العالمية انجلينا جولي جدلاً واسعاً بعد ظهورها “عارية” على غلاف إحدى المجلات. وخضعت انجلينا جولي لجلسة تصوير جديدة للمجلة واستحوذت فيها على الغلاف الرئيسي. جديد "الخليج 365": Advertisements وظهرت انجلينا جولي في مجموعة من الصور الجديدة التي أبرزت اناقتها وانوثتها. وتستعد انجلينا جولي لطرح فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil المقرر عرضه يوم 16 أكتوبر المقبل في دور العرض السينمائي بجميع انحاء العالم.

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