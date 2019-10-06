شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عربيّة دعت رجلاً الى سريرها لممارسة الرذيلة .. لكنّ ما حدث له خلال ذلك غير متوّقع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت سيدة ثلاثينية مصريّة بارتكاب جريمة قتل صاحب مصنع بقرية “كرداسة” -أكبر قرى محافظة الجيزة- بمساعدة زوجها، بعدما استدرجته بحجة ممارسة الرذيلة معه مقابل مبلغ مالي. جديد "الخليج 365": Advertisements وقالت المتهمة إنه عقب وصول المجنيّ عليه البالغ 66 عاماً إلى الشقة تخلصا منه هي وزوجها، واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، ووضعا الجثة في سيارته “مرسيدس”، وتوجها بها إلى أسفل الطريق الدائري، وتركا الجثة في السيارة وفرا هاربين. ما جاء على لسان المتهمة الرئيسية، أكده الزوج “المتهم الثاني”، وأصدرت النيابة قرارا بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، وتم إعادتهما في حراسة أمنية مشددة إلى محبسهما.

يُشار إلى أنه تم العثورعلى جثة المجني عليه مقتولاً داخل سيارته منذ قرابة 80 يوما.

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