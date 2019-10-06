مقتل شيخ قبلي وعنصر من الحوثيين في العود بإب

الأحد 6 أكتوبر 2019

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كتب إب - الخليج 365

قتلت المليشيا أحد وجهاء منطقة العود بمحافظة إب، وسط اليمن، كما قتل أحد عناصرها.



وأفادت مصادر محلية، بأن المليشيا الحوثي قامت بقتل شيخ قبلي وهو أحد أبرز مشايخ مخلاف العود يدعى أحمد مصلح الحضرمي 55 عاما من أبناء قرية المعزبة بمنطقة العود ، على خلفية اتهام الشيخ باطلاق نار في ختان ابن بنته حسب عادات وتقاليد المنطقة.

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واوضحت المصادر، أن الشيخ القبلي أحمد الحضرمي كان لديه ختان ابن بنته ، وذهب لأخذ الأذن من الحوثيين الموجودين في القرية ، وأعطوه الأذن في إطلاق النار كالعادات المعروفة في المنطقة.

وأكدت المصادر، أنه بعد إطلاق النار ، وصل طقم للحوثين وعلى متنه مسلحين من مليشيا الحوثي الى قرية المعزبة بمنطقة العود وأخذوا الشيخ أحمد مصلح الحضرمي إلى فوق الطقم متجهين به إلى أحد سجونهم الخاصة.

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين المتواجدين في قرية المعزبة قاموا بالتقطع على الطقم للحوثيين الذين أخذوا الشيخ أحمد الحضرمي ، متحدثين أنه الشيخ استأذن منهم باطلاق النار ، وهو ما تطور بين الطرفين إلى شجار، واندلعت بينهما اشتباكات أدت إلى مقتل الشيخ أحمد مصلح الحضرمي ،وقتيل آخر من مسلحي الحوثي الذي كانوا على متن الطقم.

ووفقا للمصادر ذاتها، لاقت الحادثة استنكارا قبليا قد تتحول إلى موجة غضب عارمة في قادم الأيام.