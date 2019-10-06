صنعاء.. تصاعد الرفض الشعبي لمليشيا الحوثي

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الأحد 6 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
تشهد حالة الرفض الشعبي لمليشيات الحوثي الكهنوتية في العاصمة صنعاء تزايدا يوماً تلو آخر.
ويوم أمس الأول ردد عشرات المصلين هتافاً وطنياً رداً على الصرخة الخمينية في أحد مساجد العاصمة، وفقا لإفادة مصلين.
وأضافوا أن عشرات المصلين هتفوا بشعار "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، عقب ترديد بعض عناصر المليشيات للصرخة الخمينية بعد انتهاء خطيب الحوثيين من أداء خطبة الجمعة في مسجد بدر بمنطقة الصافية.
وأكدوا أن عناصر المليشيات أصابتهم حالة هستيرية ونوبة غضب جراء ترديد المصلين للهتاف الوطني أثناء ترديد المليشيا شعار الصرخة الإيرانية.
يشار إلى أن أغلبية اليمنيين يرددون شعار "بالروح بالدم نفديك يا يمن" في أغلب الفعاليات والأماكن والمساجد والمدارس التي يتعمد الحوثيون تعميم صرختهم على الأهالي والشباب تعبيراً عن رفضهم محاولة الحوثيين تغيير الهوية الوطنية بشعار الكراهية والموت المستورد من إيران.
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