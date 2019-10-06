الحوثيون يقتحمون مركزاً لعلوم السنة برداع البيضاء

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الأحد 6 أكتوبر 2019
الحوثيين
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البيضاء - الخليج 365
أفادت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، اليوم الأحد، بأن الحوثيين اقتحموا مركزاً في مديرية رداع.
وأوضحت المصادر لمراسل "الخليج 365"، بأن عناصر من مليشيا الحوثي اقتحمت مركزاً لعلوم السنة في مديرية رداع .
وأشارت إلى أنه "تم الاعتداء على الطلاب".
ويأتي هذا بعد أيام من التعاون بين تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي والذي لم يعد في الخفاء، حيث بات اليوم يجري في العلن وذلك بعد إعلان الطرفان اتفاقهما على صفقة لتبادل الأسرى بينهما، تحديداً في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وبحسب المصادر، فإن "صفقة جديدة لتبادل الاسرى بين ميليشيا الحوثي عن مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة كانوا معتقلين لدى أجهزة الأمن منذ ما قبل الانقلاب على الشرعية وبادلتهم بعدد من أسراها".
وذكرت مصادر محلية في محافظة البيضاء، أن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح أكثر من 11 من عناصر تنظيم القاعدة.
وكان القيادي البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية العميد دغيش المكنى بأبو ثابت من محافظة البيضاء لقي مصرعه بغارة لطيران التحالف.
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