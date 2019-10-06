غارتان للتحالف على مواقع تحت سيطرة المليشيا بالحديدة غداة خروقات حوثية

الأحد 6 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الحديدة - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الأحد، بأن طيران التحالف قصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.



وبينت مصادر "الخليج 365"، بان طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارتين على مواقع تحت سيطرة المليشيا في مديرية الصليف.

يأتي هذا فيما واصلت المليشيات الحوثية، السبت، قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق مختلفة بالحديدة وجنوبها مع استمرار الحشد للمسلحين على التحيتا.

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وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات حشدت عشرات الآليات والعربات تحمل مئات المسلحين قادمة من المناطق والمديريات المحاذية للتحيتا، وتمركزت في أطراف المنطقة.

وتزامن قيام المليشيات بحشد مسلحيها مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها على مواقع القوات المشتركة شمال وشرق التحيتا بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

وشنت المليشيات عمليات قصف واستهداف مكثفة مدفعياً على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية أن المليشيات استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة والأسلحة القناصة ومنها سلاح م.ط 23 وبسلاح 12.7 ، على فترات متقطعة خلال ساعات النهار .

وأضافت المصادر إن المليشيا قصفت المواقع التي تتمركز فيها القوات شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاوزر وبمدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية B10 وقذائف آر بي جي.