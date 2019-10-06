مراسلنا: استهداف المليشيا جنوب خدير غداة استشهاد وإصابة 6 غرب تعز

الأحد 6 أكتوبر 2019 الحوثيين كتب تعز - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256 كم، اليوم الأحد، بأن القوات الحكومية استهدفت المليشيا في خدير غداة استشهاد وإصابة 6 من المدنيين.

وأوضحت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة استهدفت تجماً لمليشيا الحوثي في منطقة الجربوب جنوب مديرية خدير. Advertisements وكانت جماعة الحوثي الانقلابية جددت قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز، حيث استهدفت مساء السبت حي بئر باشا غرب المدينة بعدة قذائف هاون، ما أدى إلى استشهاد مدنيين إثنين، وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة. وكان وكيل أول محافظة تعز، ذكر أن "المحافظة تتعرض لهجوم شرس وحصار طويل بسبب دورها في الدفاع عن الجمهورية ودولة الشعب ونمتلك مقومات الصمود الروحية وصمود تعز أشبه بالمعجزة لكنها إرادة الشعوب".

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