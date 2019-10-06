الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما حوثيا على مواقعها في المصلوب

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الأحد 6 أكتوبر 2019
المقاومة
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الخليج 365 ـ الجوف
صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا شنت هجوما مباغتا على قوات مواقع لقوات الشرعية في جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.
وذكرت المصادر أن الهجوم الحوثي في المصلوب تم تحت غطاء مدفعي كثيف.
وأكدت المصادر أن المواجهات العنيفة التي اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات.
وتشهد جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين قوات الجيش والانقلابيين.
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