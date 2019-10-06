شركة النفط بشبوة تدين احتجاز الناقلات الخاصة بالمحافظة في مأرب

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الأحد 6 أكتوبر 2019
شركة النفط
كتب
الخليج 365 ـ مأرب
أدانت شركة النفط اليمنية في محافظة شبوة ( جنوبي اليمن) احتجاز الناقلات الخاصة بالمحافظة من قبل "مجاميع خارجة عن القانون"، في محافظة مأرب منذ خمسة أيام.
وذكر بيان أن حادثة التقطع للناقلات تسببت في تفاقم معاناة المواطنين نتيجة توقف محطات الشركة في المحافظة وتموين محطة الكهرباء. ودعت القيادة العليا للشركة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع هذا العبث، مطالبا الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب القيام بدورها في تأمين خطوط نقل المحروقات الى شبوة وتحمل مسئولياتها الكاملة.
ولفتت الشركة الى أن استمرار احتجاز الناقلات يسبب لها الكثير من الإشكالات والخسائر لاسيما وأنها تعتبر الرافد التمويني لمحطات الكهرباء.
وتتعرض ناقلات الغاز في مأرب للاحتجاز بشكل شبه دائم لدى مرورها من مناطق القبائل في محافظة مأرب.
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