الجوف.. الأجهزة الأمنية تضبط أمولا مهربة قبل وصولها للحوثيين بصنعاء

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الأحد 6 أكتوبر 2019
الأجهزة الأمنية
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الخليج 365 ـ صنعاء
ضبطت الاجهزة الأمنية في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، واحد وتسعين مليون ريال يمني مهربة على متن سيارة هايلوكس كانت في طريقها إلى صنعاء .
وذكر النقيب محمد الجمالي أن افراد الأمن المرابطين في احد المداخل الغربية لمدينة الحزم تمكنوا من ضبط واحد وتسعين مليون ريال مهربة على متن سيارة هيلوكس كانت في طريقها الى مناطق سيطرت مليشيا الحوثي بصنعاء .
وتابع الجمالي أن هذه المرة الثانية خلال اسبوع تمكنت فيها الاجهزة الامنية من افشال اموال إلى صنعاء حيث ضبطت الاسبوع الماضي أربعين مليون ريال مما يكشف على حجم التهريب الذي تستفيد منه ميليشيات الحوثي .
وتنشط عملية تهريب الأموال من فئة الحجم الكبير الطبعة القديمة إلى صنعاء حيث وميليشيات الحوثي ترفض التعامل بالطبعة الجديدة للجمهورية اليمنية.
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