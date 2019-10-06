ذمار.. قبائل عنس تتداعى لنجدة "آل عمران" بعد دعم المليشيا لـ"آل نجم الدين"

الأحد 6 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر محلية إن حدة الخلاق تصاعدت بين “آل عمران” و “آل نجم الدين” المدعومين من مليشيا الحوثي.



وذكرت أن الوضع بات مرشحا للانفجار في أي لحظة بين القبائل ومن يسمون أنفسهم بني هاشم في ظل شحن متزايد بين الطرفين.

Advertisements

ولفتت المصادر، إلى أن الاجهزة الامنية ومليشيا حوثية مسلحة قدمت الدعم لـ”آل نجم الدين”، وفي المقابل احتشدت قبائل عنس مع “ال عمران”، في شوارع المدينة، قبل أن يتمكن مشايخ المحافظة من التدخل لفض النزاع وحل الاشكال.

وأوضحت المصادر أن خلافات حادة بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في مدينة ذمار، تطورت إلى اشتباكات مسلحة، ما أسفر عن سقوط جرحى للطرفين اضافة الى مدنيين اثنين وسط تعنت المليشيا ورفضها للتحكيم القبلي.

وتشهد المحافظة سخط شعبي عارم في أوساط القبائل ضد عنجهية وممارسات مليشيا الحوثي بعد فشلها في تحييد التعليم العام والجامعي وتضييقها على المواطنين، مقابل دعم اتباعها.