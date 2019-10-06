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الأحد 6 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية إن حدة الخلاق تصاعدت بين “آل عمران” و “آل نجم الدين” المدعومين من مليشيا الحوثي.
وذكرت أن الوضع بات مرشحا للانفجار في أي لحظة بين القبائل ومن يسمون أنفسهم بني هاشم في ظل شحن متزايد بين الطرفين.
ولفتت المصادر، إلى أن الاجهزة الامنية ومليشيا حوثية مسلحة قدمت الدعم لـ”آل نجم الدين”، وفي المقابل احتشدت قبائل عنس مع “ال عمران”، في شوارع المدينة، قبل أن يتمكن مشايخ المحافظة من التدخل لفض النزاع وحل الاشكال.
وأوضحت المصادر أن خلافات حادة بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في مدينة ذمار، تطورت إلى اشتباكات مسلحة، ما أسفر عن سقوط جرحى للطرفين اضافة الى مدنيين اثنين وسط تعنت المليشيا ورفضها للتحكيم القبلي.
وتشهد المحافظة سخط شعبي عارم في أوساط القبائل ضد عنجهية وممارسات مليشيا الحوثي بعد فشلها في تحييد التعليم العام والجامعي وتضييقها على المواطنين، مقابل دعم اتباعها.
كانت هذه تفاصيل خبر ذمار.. قبائل عنس تتداعى لنجدة "آل عمران" بعد دعم المليشيا لـ"آل نجم الدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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