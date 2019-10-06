عمران.. المليشيا تجبر مواطنين على تجنيد أبنائهم مقابل سلال غذائية

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الأحد 6 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت منظمات حقوقية يمنية وعربية، أن مليشيات الحوثي الإنقلابية أجبرت أكثر من 50 مواطناً في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي لتعزز من إصرار المليشيات على ابتزاز المدنيين واستغلال حاجتهم للدفع بأطفالهم إلى معسكرات التجنيد مقابل تقديم الغذاء المقدم لهم من المنظمات الدولية، وفقاً لتقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
وذكر حقوقيون وناشطون محليون في صنعاء، أن الميليشيات لم تتوقف للحظة واحدة منذ نشأتها عن عملية استهداف اليمنيين بعدد من الجرائم والانتهاكات.
ولفتت إلى أن المليشيات تقوم بإصدار تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل.
وبينت المنظمات الحقوقية، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب اليمني، مستغلة الظروف المعيشية التي فرضتها على اليمنيين لتحقيق مخططاتها الإجرامية والسلالية في اليمن.
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