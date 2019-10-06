قتلى من الحوثيين بغارتين للتحالف شرقي صنعاء

مقاتلات التحالف

كتب صنعاء - الخليج 365

وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مواقع المليشيات، في منطقة الصافح بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط عدة قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، إلى جانب فرار أعداد كبيرة منهم.

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