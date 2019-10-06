الأحد 6 أكتوبر 2019 شركة النفط كتب الخليج 365 ـ صنعاء قالت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيا بصنعاء إنه وخلال الـ 48 ساعة سيتم القضاء على الأزمة وتشغيل الطرمبات الخاصة بالسيارات والبيع المباشر وكذلك المطاعم.

وأضاف بيان للشركة أن تجار ومستوردي الغاز تقدموا بطلب بشأن من يتحمل غرامة تأخير السفن المقدرة بـ 28 يوما، وتم تشكيل لجنة من المالية والنفط والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة العامة للنفط والغاز لحل الاشكالية وتحديد الغرامة وكذا سعر البيع ومباشرة عملية التوزيع. Advertisements وقال مراقبون لإن شركة الغاز تعتزم احتساب غرامة تأخير السفن وفرضها على كل لتر غاز يتم بيعه للمواطنين. ولفتوا إلى أن الغرامة ستكون باهظة جدا حيث من المتوقع ان يصل سعر اللتر الواحد من 1500 ريال الى 2000 ريال في حالة تهربت خزينة الدولة من تحمل الغرامات حسب ادعائها وتم احتساب تكلفة الغرامة على الكميات المباعة للمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. شركة النفط تعد بانفراج أزمة الغاز خلا 48 ساعة وتوقعات بجرعة سعرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.