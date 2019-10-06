الأصبحي يكشف عن سبب أزمة المشتقات النفطية في مناطق المليشيا

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الأحد 6 أكتوبر 2019
الاصبحي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشف مسؤول في الحكومة الشرعية، عن السبب الأول للأزمة الخانقة للمشتقات النفطية والسيولة النقدية في صنعاء وبقية مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي.
وذكر عزالدين الأصبحي سفير اليمن في المغرب، في تغريدة على "تويتر" رصدها "الخليج 365": "الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية والسيولة النقدية في صنعاء وبقية مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي، سببها الأول هو فساد الميليشيا وصراع الأجنحة فيها والتي تمتهن كرامة الناس وتصادر قوتهم وتخنق صوتهم".
وتابع الأصبح: "علينا أن ندرك أن الخروج من كل هذا الكابوس الذي حول اليمن لأكبر أزمة انسانية هو إنهاء الانقلاب".
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