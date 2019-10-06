اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأصبحي يكشف عن سبب أزمة المشتقات النفطية في مناطق المليشيا

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأحد 6 أكتوبر 2019

الاصبحي

الاصبحي

الأصبحي يكشف عن سبب أزمة المشتقات النفطية في مناطق المليشيا

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

كشف مسؤول في الحكومة الشرعية، عن السبب الأول للأزمة الخانقة للمشتقات النفطية والسيولة النقدية في صنعاء وبقية مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي.

Advertisements

 

وذكر عزالدين الأصبحي سفير اليمن في المغرب، في تغريدة على "تويتر" رصدها "الخليج 365": "الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية والسيولة النقدية في صنعاء وبقية مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي، سببها الأول هو فساد الميليشيا وصراع الأجنحة فيها والتي تمتهن كرامة الناس وتصادر قوتهم وتخنق صوتهم".

 

وتابع الأصبح: "علينا أن ندرك أن الخروج من كل هذا الكابوس الذي حول اليمن لأكبر أزمة انسانية هو إنهاء الانقلاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأصبحي يكشف عن سبب أزمة المشتقات النفطية في مناطق المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا