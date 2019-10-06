الحوثي: انتهاء العدوان على اليمن مكفول بتوقف دعم دول التحالف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعيقة للسلام في اليمن وأنها شريك أساسي في العدوان.

وقال الحوثي لصحيفة غازتدوار التركية: نحن في اليمن في موقع الدفاع عن النفس ومع ذلك فنحن نرحب بالحوار، وأن الحرب ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي للسعودية والامارات من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين.

واعتبر عضو السياسي الأعلى الحصار جريمة حرب وصورة قاتمة لإرهاب صنع أسوأ أزمة إنسانية.

وعن تعاطي النظام السعودي مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى قال الحوثي :”إن قبلوا مبادرة المجلس السياسي الأعلى فهذا ما نريده حلاً سلمياً لشعبنا، وإن أبوا فلن نقدم رقابنا لتذبح كما قال قائد الثورة، بل سيتألمون أكثر”.

وأشاد الحوثي بتصريحات الرؤساء الروسي والتركي والإيراني التي مثلت بحسب رأيه إجماعا على عبثية الحرب، لافتاً إلى أن موقفهم المعلن له دلالات سياسية مستقلة.