الاكثر مشاهدة - شاب يسامح شرطية سابقة قتلت أخاه بالخطأ...ويفاجئها بطلب غريب (صورة)؟

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يسامح شرطية سابقة قتلت أخاه بالخطأ...ويفاجئها بطلب غريب (صورة)؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حُكم على الشرطية السابقة" أمبر جايجر" البالغة من العمر 31 عامًا بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب إطلاقها النار على جارها "بوتام جان" ذو البشرة السوداء، وكان غير مسلح ودخلت شقة بوتام عن طريق الخطأ ظنًا منها أنها شقتها وعندما رأته أطلقت عليه النار بعد أن اعتبرته لصا يقتحم المنزل.

وسلطت هذه القضية الضوء على قضايا الظلم العنصري ومساءلة الشرطة والقدرة الاستثنائية

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وصف مؤيدو عائلة جان العقوبة بأنها "صفعة في الوجه" حيث طلب المدعون العامون عقوبة لا تقل عن 28 عامًا، الإ أن شقيق الضحية " براندت جان" صدم الجميع عندما سامح الشرطية قائلًا:"لا أريدك أن تذهب إلى السجن أريد لكي الأفضل، لأننى أعلم

وقالت له أمبر اثناء انهيارهًا من البكاء :" اتمنى لو كنت أنا مكان بوثام"، وأمسك القاضي تامي كيمب الذي ترأس القضية منديل لعينيها وعانق كل فرد من أفراد عائلة جان بعد انتهاء المحاكمة.